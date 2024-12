Torinotoday.it - Creatività e solidarietà, a Piazza dell'Arte la felicità è in mostra: in esposizione le opere di 13 artisti

Leggi su Torinotoday.it

, in via Druento 30, è stata inaugurata, venerdì 13 dicembre, come da 8 anni a questa p, nel periodo natalizio, lacollettiva d’dal titolo “La”. Un percorsoco che guida alla scoperta di un mondo fatto di piccole meraviglie, capace di scaldare il.