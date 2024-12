Fanpage.it - Cosa sono i batteri specchio e perché sono considerati una “minaccia senza precedenti” alla vita sulla Terra

Leggi su Fanpage.it

posessere definiti come la versione opposta e speculare, creata in laboratorio, deiesistenti in natura. Non esistono ancora, ma un settore della ricerca sta lavorando per crearli. Ora decine tra gli scienziati più illustri chiedono di fermare ogni esperimento: potrebbero mettere a rischio qualsiasi forma vivente