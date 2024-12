Ilgiornaleditalia.it - Corea del Sud, il parlamento vota l'impeachment contro il presidente Yoon Suk-Yeol, 200mila festeggiano con canti e balli in piazza a Seul

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Attesa la conferma della Corte Costituzionale per la messa in stato d'accusa di, al suo posto subentra il premier Han Duck-Soo Ilsudno ha approvato l'ilSuk-, per destituirlo dalla carica. Era finito nel mirino per il maldestro tent