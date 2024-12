Ilfattoquotidiano.it - Concordato bis con solo 750 mila adesioni, Leo: “Non è stato un flop”. Osnato: “Aumento stipendi ministri non è il problema del Paese”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La narrazione di Atreju, a discapito della realtà, continua. Dopo ildella prima edizione delsono stati chiusi i termini per il bis, al quale hanno aderito750contribuenti ma secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo “non èun”. Dalla riapertura dei termini del, fatto anche tramite l’invio di una pioggia di lettere ai contribuenti, sarebbero dovute arrivare le risorse per allargare la platea di cittadini a cui tagliare le tasse. Obiettivo fallito. Leo commenta così: “Eh, certamente poi ci sono tempi molto più stretti e tutto quanto”.Intanto però a Montecitorio, dagli emendamenti alla manovra provenienti dai relatori di maggioranza, arriva l’degliper ie sottosegretari non parlamentari. Tecnicamente un allineamento delle retribuzioni a quelle dei loro colleghi eletti.