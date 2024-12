Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo biathlon 2024-2025: Johannes Boe rafforza il primato

Leggi su Oasport.it

GENERALEDEL1.Thingnes Boe (Norvegia) 2492. Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 2393. Eric Perrot (Francia) 1934. Endre Stroemsheim (Norvegia) 1865. Emilien Jacquelin (Francia) 1716. Sebastian Samuelsson (Svezia) 1537. Fabien Claude (Francia) 1468. Philipp Nawrath (Germania) 1459. Quentin Fillon Maillet (Francia) 14110. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) 121—19. Tommaso Giacomel (Italia) 86INDIVIDUALEDEL1 STROEMSHEIM Endre NOR 902 BOEThingnes NOR 753 LAEGREID Sturla Holm NOR 654 MANDZYN Vitalii UKR 555 FILLON MAILLET Quentin FRA 506 PERROT Eric FRA 457 FAK Jakov SLO 418 CLAUDE Fabien FRA 379 LANGER Thierry BEL 3410 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 3121 HOFER Lukas ITA 2029 GIACOMEL Tommaso ITA 1238 BIONAZ Didier ITA 3SPRINTDEL1.