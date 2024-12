Lanazione.it - Cinquanta anni fa nasceva il Ministero per i Beni Culturali, grazie a un fiorentino

Firenze, 14 dicembre 2024 - Una data, quella del 14 dicembre, che il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti non ha scelto a caso, per celebrare i vincitori dell’annuale concorso dedicato a tesi di laurea e di dottorato che porta il nome del noto statista: “Esattamente cinquant’fa – sono le parole del presidente Ceccuti - il 14 dicembre 1974, Aldo Moro istituiva per Decreto legge ilper ie ambientali, affidandone la guida a GiovSpadolini, che ne fu dunque Ministro fondatore. Di qui la volontà della Fondazione Spadolini di ricordare quella storica giornata, onorando al contempo la memoria del suo compianto “Professore” con la consegna di un premio interamente dedicato a giovani studiosi, ossia a coloro cui Spadolini ha inteso lasciare la propria eredità spirituale – attraverso i suoi scritti ed insegnamenti – e materiale, con l’apertura al pubblico della Biblioteca Spadolini, dove si svolgerà appunto il Premio, e la messa a disposizione dei giovani del suo ricchissimo patrimonio librario.