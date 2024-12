Romadailynews.it - Cina: afflusso IDE aumenta del 6% a novembre

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 14 dic – (Xinhua) – Gli investimenti diretti esteri (IDE) in uso effettivo nellacontinentale sonoti del 6% arispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha riferito oggi il ministero del Commercio. Da gennaio a, l’utilizzo effettivo di IDE e’ ammontato 749,7 miliardi di yuan (circa 104 miliardi di dollari), in calo del 27,9% su base annua. La diminuzione si e’ ridotta di 1,9 punti percentuali rispetto al periodo gennaio-ottobre, segnando il terzo mese consecutivo di riduzione della diminuzione. Nei primi 11 mesi, sono state create 52.379 nuove imprese con investimenti esteri nel Paese, rappresentando una crescita dell’8,9% su base annua. Questo segna il livello piu’ alto nella storia per lo stesso periodo. Gli investimenti da alcune economie sviluppate hanno continuato a crescere, con gli investimenti effettivi dalla Germania in aumento del 10,9%, quelli da Singapore del 4,8% e quelli dalla Svizzera del 4%.