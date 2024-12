Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Alessio Freschi nuovo presidente del Comitato Provinciale di Livorno

,14 dicembre 2024 – Dopo il rinvio dell’assemblea per la mancanza del quorum previsto, lo scorso 23 novembre, si è tenuta questa mattina sabato apresso la sede del CONI in via Piemonte, l’assemblea delle società livornesi alla vigilia di quella regionale in programma domani al Forum (ore 10) della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia. Due erano i candidati per la presidenza e cinque quelli per il ruolo di consigliere. E’ stato elettodeldi, dirigente della Carli Coop La Variante che ha avuto la meglio nei confronti deluscente Davide Venanzoni che ha guidato ilnegli ultimi 4 anni e che è stato lapidario al termine dell’assemblea dichiarando “finisce qui il mio tempo”.