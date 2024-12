Arezzonotizie.it - Cambia tutto per chi guida: multe extra large, divieto assoluto di bere (in certi casi) e alcolock

Il nuovo Codice della strada è diventato Legge e da oggi è entrato in vigore. Come spiega Today, la riforma sponsorizzata dal ministro Matteo Salvini diventa definitiva ela vita di chi si mette allain strada. In generale ci sarannomolto più salate (fino a migliaia di euro).