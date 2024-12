Ilrestodelcarlino.it - Cambi in diocesi, don Rodolfo De Santis parroco a Montegallo e Roccafluvione

Novità in. Oltre all’ormai noto e contestatoo di cappellano all’ospedale Mazzoni, infatti, con don Francesco Simeone che a ridosso del Natale tornerà a Taranto, sua terra d’origine, e verrà sostituito da don Francesco Mangani, il vescovo Gianpiero Palmieri ha previsto altre rotazioni tra sacerdoti. DonDesarà il nuovonelle chiesa di San Bernardino a Balzo, di San Savino a Uscerno e di Santa Maria in Lapide, a. Oggi alle 15.30 celebrerà proprio in quest’ultima chiesa la messa di insediamento. Donguiderà anche la parrocchia di Santo Stefano a, con la prima celebrazione oggi alle 17.30. Sarà affiancato dal diacono Luca Antonini, originario di Abetito. Don Riccardo Patalano lasciaper assumere il ruolo di amministratore parrocchiale di San Martino ad Acquasanta.