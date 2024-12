Fanpage.it - Calenzano, un carrello vicino a una nube di carburanti potrebbe aver innescato l’esplosione: l’ipotesi

Al momento dell'esplosione nel deposito Eni di, in provincia di Firenze, era in atto il sollevamento di un, in concomitanza con la formazione di unadi vapori. La vicinanza di questa operazionecontribuito all'innesco dell'esplosione. È quanto emerso dall'inchiesta della Procura di Prato: proseguono le indagini.