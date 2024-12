Calendario Mondiale per Club volley maschile 2024 | risultati programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Ilcompleto delperdi, inda martedì 10 a domenica 15 dicembre alla Sabiazinho Arena di Uberlandia, in Brasile. Si avvicina la fine dell’anno e arriva, come di consueto, la rassegna iridata riservata alle società. Nelle ultime due edizioni ha conquistato l’ambito trofeo Perugia, che quest’anno non parteciperà. L’Italia sarà però presente con altre due formazioni: Itas Trentino (vincitrice della Champions League) e Cucine Lube Civitanova (che sostituisce Jastrzebski Wegiel, seconda classificata in Champions, che ha dato forfeit). Le squadre partecipanti iniziano il torneo suddivise in due pool da quattro ciascuno, da disputare con la formula del girone all’italiano. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono alle semifinali: le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo.