Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Stampa spagnola, Barcellona in pole per Tah

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 28enne centrale è in scadenza col Bayer Leverkusen(SPAGNA) - In scadenza di contratto col Bayer Leverkusen, Jonathan Tah è uno dei parametri zero più ambiti per la prossima stagione ma in Spagna lo vedono già vestito di blaugrana. Il, infatti, sarebbe inper assicurars