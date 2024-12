Calcionews24.com - Calciomercato Milan, quel giocatore non è più intoccabile! Ipotesi sempre più concreta, le ultime

Leggi su Calcionews24.com

, Tomori non è piùadesso! L’ora èpiù, le ultimissime in casa rossonera Secondo quanto riportato sui social dal giornalista Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, Fikayo Tomori potrebbe adesso lasciare ilnelle prossime sessioni. L’ANALISI – «Fikayo Tomori non è soddisfatto della situazione attuale al. Vorrebbe giocare di .