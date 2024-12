Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, obiettivo Simeone per completare l’attacco. Occhio all’interesse di queste due rivali

Leggi su Calcionews24.com

, si punta al colpodal Napoli per rinforzare ulteriormentedove Andrea Pinamonti e Mario Balotelli non bastano Come riportato da Gazzetta.it, ilvede comeprincipale quello di rinforzare: Andrea Pinamonti si è sbloccato, Balotelli fa qualche spezzone, ma servirebbe ancora un altro pezzo per raggiungere la salvezza. .