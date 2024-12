Messinatoday.it - Cade a causa del marciapiedi dissestato, donna trasportata in ospedale

Resta un pericolo la via Comunale a Camaro. Questa mattina una signora è caduta adel marciapiede. Necessario l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato laal più vicino. Da quanto si è appreso la ferita ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita.