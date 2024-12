Bugatti Tourbillon, l’hypercar di Lusso

Leggi su .com

(Adnkronos) –ridefinisce il concetto di hypercar, rappresentando un cambio epocale per il marchio. Dopo oltre 20 anni, questa è la primaa non utilizzare l’iconico motore W16. Il nome “” è un omaggio al genio dell’orologeria, una tecnologia sviluppata in Svizzera e celebrata in Francia dal 1801, simbolo dell’eccellenza e della .L'articolodiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.