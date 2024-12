Sport.quotidiano.net - Basket, le iniziative collaterali. Ieri visita a Cona: "In & Young», c’è anche la 4T

mattina l’Adamant ha fattoal reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale di, in occasione della consueta iniziativa pre-natalizia organizzata da Associazione Giulia. "Abbiamo partecipato con tutta la squadra, perché volevamo che ognuno dei nostri giocatori comprendesse quanto è dura la quotidianità di bambini e famiglie che hanno a che fare con questo tipo di malattie – le parole del diesse Andrea Pulidori –. Lo sport mai come in questi casi può essere d’aiuto: una volta che saranno guariti, tutti i bimbi del reparto saranno nostri ospiti al palazzetto". E nel prepartita con la Virtus Padova, il sodalizio biancazzurro aveva annunciato l’adesione al progetto "In" di 4 Torri e Cestistica Argenta, che vanno così ad aggiungersi a Vis 2008, Vis Rosa e Scuola(Foto Mazzini).