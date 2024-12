Oasport.it - Basket femminile, Schio soffre un tempo, ma poi domina Brixia

Si è appena concluso l’anticipo valevole per l’undicesima giornata del massimo campionatodie al Palaromare è andato in scena un testacoda traBrescia. Le venete arrivavano all’appuntamento forti del secondo posto in classifica, mentre le lombarde cercavano punti salvezza essendo penultime attualmente. Ecco come è andata.Avvio sottotono al Palaromare, con le due formazioni che hanno percentuali molto basse ed è soprattuttoa non saper cambiare ritmo. Così Brescia inizia con uno 0-4 promettente, in un tira e molla dove le venete devono aspettare metà quarto prima che la tripla di Laksa dia loro il primo vantaggio del match. Si resta, comunque, sempre su ritmi blandi e si va, così, al primo stop sul 17-15 per.Non cambia molto la musica nel secondo parziale, con le padrone di casa a provare l’allungo, toccando subito il +7, ma con le lombarde che rispondono e restano aggrappate al match.