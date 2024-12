Ilgiorno.it - Barricate a Monterosso: lasciateci almeno l’ufficio postale

I tempi in cui era una comunità viva, dove tutti conoscevano tutti, piena di negozi, sono ormai solo un pallido ricordo. Da tempo lo storico quartiere cittadino di, o meglio una parte di esso, sta vivendo alcune criticità, sta morendo. Così i residenti sono tornati a protestare, a far sentire la propria voce. Il primo problema riguarda la chiusura delle Poste di via Tremana, tra una decina di giorni. In due settimane gli abitanti hanno raccolto 500 firme contro la chiusura e le hanno depositate via Pec al Comune di Bergamo. E la raccolta continua. Nel casoabbassi la saracinesca, le difficoltà maggiori riguarderanno gli anziani, che saranno costretti a spostarsi con il bus fino agli uffici postali di piazzale Oberdan o in via Corridoni. Il Comune ha fatto sapere di essersi attivato per chiedere ragioni ed eventuali alternative.