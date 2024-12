Banche ancora in calo il tasso dei mutui | a novembre al 323%

Lapresse.it - Banche, ancora in calo il tasso dei mutui: a novembre al 3,23%

ilmedio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,23%, rispetto al 3,27% di ottobre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Lo riferisce l’Abi (Associazione bancaria italiana) nel suo rapporto mensile. Ilmedio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 4,47% rispetto al 4,73% di ottobre 2024 e al 5,45% di dicembre 2023; ilmedio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,55% dal 4,62% del mese precedente.“Tutti e tre i tassi sui finanziamenti registrano una diminuzione“, precisa il vice direttore generale vicario di Abi, Gianfranco Torriero, commentando in call l’ultimo report mensile. In particolare, quello suiregistra una diminuzione “significativa” così come quello medio sul totale dei prestiti.