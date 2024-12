Ballando con le stelle, Mariotto tornerà in giuria? Il mistero

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La semifinale di ‘con le’ è cominciata senza la presenza del giudice Guillermo. Dopo due settimane di ipotesi e indiscrezioni, il ritorno dello stilista in onda si fa attendere. Sedia vuota, accanto a Selvaggia Lucarelli, all’inizio della puntata andata in onda questa sera, sabato 14 dicembre. Milly Carlucci, come di routine, appena è andata in onda la semifinale ha salutato ladicon le. E poi ha fatto notare l’assenza del giurato Guillermo: “Non si è parlato di altro questa settimana.colui che da 20 anni con gioia e tormento occupa ogni puntata? Lo scopriremo nel corso della serata”, ha detto la conduttrice del dance show, lasciando il pubblico avvolto nelaveva lasciato lo studio dilo scorso 30 novembre senza dare alcun preavviso in diretta durante l’esibizione di Luca Barbareschi.