Bacio fake tra Schlein e Casini, la segretaria Pd denuncia: video creato dall'intelligenza artificiale

Roma, 14 dicembre 2024 – Dalla fotografia di Oliviero Toscani alla street art di Banksy. Dietro ad un‘irriverente’ questa volta non c’è la mano di un artista ma è l’intelligenzaad averlo. Ad affermarlo è ladel Pd Elly, soggetto insieme adi un, però,. A raccontarlo è lastessa nel corso del suo intervento all’assemblea del Partito Democratico: "Ero in Albania, in un locale una ragazza mi dice che posso pagare solo con la cassa automatica e, mentre vedo unin cui gioco a burraco con la Meloni, ricevo un messaggio dache mi avverte che gira unin cui ci baciamo. Io ho la contezza di sapere che si tratta di un deepma mi chiedo se l'avrà l'amica di mia madre che mi ha visto insuggerire investimenti in Bitcoin in una intervista a Fazio.