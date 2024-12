Lapresse.it - Atreju, Bianca Berlinguer contestata a dibattito su famiglia: “Abbiamo dato un po’ di pepe”

Contestazione nei confronti didurante la sua moderazione delin programma ad‘La via italiana per sostenere la’ al quale partecipavano, tra gli altri, la ministra per la, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e il presidente dell’associazione ‘Family Day’ Domenico Menorello. Al termine deluno spettatore ha urlato alla giornalista di Mediaset, che in quel momento stava parlando di gestazione per altri (GPA), di portare quei temi nella propria trasmissione. Ribadito il diritto a un confronto pacifico,si è vista quindi rispondere dal contestatore, che nel frattempo si era alzato dal suo posto, che invece alla ministra Roccella, durante il Salone del Libro di Torino del 2023, era stato impedito di intervenire.