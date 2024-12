Ilgiorno.it - Atmosfere jazz con il pianoforte di Marco Detto

Un viaggio sonoro tra riflessioni e racconti, in cui ricerca e sperimentazione si intrecciano con il gusto per la melodia. Un’esperienza da vivere condotti per mano da uno dei maggiori pianistiitaliani. È il concerto per pianosolo che si terrà oggi alle 21 nella Sala polifunzionale San Luigi a Triuggio, all’interno dell’oratorio di viani: a esibirsi sarà, pianista e compositore, tra i principali esponenti delin Italia, con all’attivo una quindicina di lavori discografici e qualche decina di brani originali scritti da lui.negli anni ha collaborato con molti dei più importanti musicisti del panoramainternazionale. L’evento è organizzato dal Consorzio Villa Greppi insieme al Comune. L’ingresso è libero. F.L.