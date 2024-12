Asl in Campania, un incontro celebra i 30 anni di attività

Leggi su Ildenaro.it

Nella splendida cornice collinare di una Villa Domi gremitissima si èto l’ormai consueto rito dei saluti e auguri natalizi tra il Prof. Angelo Montemarano, ex assessore regionale alla Sanità e direttore generale dell’ASL napoletana, e gli amici e colleghi di sempre.Quest’anno però una novità: un momento di riflessione comune sui 30di ASL in, momento che è culminato nella consegna, da parte di Montemarano, di targhe di riconoscimento a chi in passato è stato un suo collaboratore ed ha poi rivestito e riveste anche oggi ruoli di primo nella sanità campana.Tra questi presenti anche gli attuali DG dell’ASL di Benevento Gennaro Volpe, il DG dell’ASL Napoli 3Sud Peppe Russo, l’attuale commissario straordinario del Pascale Maurizio di Mauro. Targa di riconoscimento a due manager che lavorano fuori regione: Ernesto Esposito, già DG Napoli 1 e oggi sub commissario di governo in Calabria ed Enzo Caputo, DG Istituto Zooprofilattico di Marche e Umbria.