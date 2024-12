Trentotoday.it - Arrestato il pericolo pubblico numero uno: in 2 mesi furti, spaccio e violenze

Leggi su Trentotoday.it

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Appiano hannoun 44enne bolzanino, di fatto domiciliato in quel comune, in esecuzione di “un’ordinanza di custodia cautelare in carcere”. Il provvedimento giudiziario ha permesso di porre un freno alle azioni criminose del soggetto.Un'escalation.