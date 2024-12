Quotidiano.net - Arrestata iraniana che si è esibita su YouTube senza hijab

Leggi su Quotidiano.net

Le autorità iraniane hanno arrestato una cantante che si èin un concerto su. Lo riferisce l'Ap che cita il suo avvocato. Milad Panahipour, un avvocato iraniano, afferma che Parastoo Ahmady, 27 anni, è stataoggi a Sari City, capoluogo della provincia settentrionaledi Mazandaran. Due giorni fa, la magistratura aveva aperto un procedimento contro la cantante che si era, accompagnata da 4 musicisti uomini, con un abito nero lungo e aderente, con le spalle scoperte evelo sui capelli, un abbigliamento che viola apertamente le regole imposte dalla Repubblica islamica. Ahmady aveva pubblicato il suo concerto suil giorno prima, dicendo: "Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che amo. Questo è un diritto che non potevo ignorare: cantare per la terra che amo appassionatamente".