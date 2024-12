Reggiotoday.it - Anche gli spazi verdi di Reggio si vestono a festa per il Natale

Leggi su Reggiotoday.it

"L’idea è stata quella di non lasciare nulla al caso, di far respirare il clima natalizio in ogni angolo della città, nelle piazze, nelle aree più periferiche in ugual misura a quelle del centro.per questoè Città".Così il consigliere comunale delegato al decoro urbano.