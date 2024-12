Monzatoday.it - Anche a Monza entra in vigore il nuovo codice della strada: le 8 regole d'oro

Leggi su Monzatoday.it

e in Brianzainoggi, 14 dicembre, il. Il testo prevedere una stretta per chi guida col telefonino, sotto effetto di sostanze alcoliche o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Nuove sanzioniper chi abbandona gli animali in