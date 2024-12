Ilrestodelcarlino.it - Al Tecnopolo la nuova ’casa’ degli ingegneri

Gli oltre 2.000 iscritti all’Ordinedi Modena hanno unacasa comune, dove potranno usufruire di spazi più ampi, moderni e funzionali, adeguatamente attrezzati per ospitare eventi istituzionali e momenti formativi. Alla presenza di diverse autorità e di tutto il Consiglio Direttivo è stata infatti inaugurata ufficialmente lasede dell’Ordine, ospitata presso ildi Modena all’interno del Dipartimento dia "Enzo Ferrari" di Unimore. "Abbiamo scelto, ormai più di dieci anni fa, di collocare la nostra sede all’interno del Dipartimento dia ’Enzo Ferrari’ di Unimore per costruire e consolidare un rapporto di collaborazione più efficace tra il mondo accademico e quello professionale – dichiara Valeria Dal Borgo, presidente dell’Ordinedi Modena – ma anche per essere fisicamente vicini al luogo dove si formano i giovani