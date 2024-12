Reggiotoday.it - Aggredisce, minaccia e ruba lo smartphone a una ragazza: arrestato 29enne

Leggi su Reggiotoday.it

Un cittadino nigeriano di 29 anni, colto in flagranza dei reati di furto con strappo e lesioni aggravate, è statodai poliziotti della questura di Reggio Calabria.Gli agenti delle Volanti, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa, per un’aggressione fisica avvenuta per.