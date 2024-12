Viterbotoday.it - A1, casello di Orte chiuso per due notti consecutive: quando e perché

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, nelle duedi lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con orario 22-5, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Roma. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Magliano.