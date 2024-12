Udinetoday.it - A Udine ci sono 25 alberi monumentali (e ci sono i fondi per valorizzarli)

“Grazie a un bando regionale abbiamo ottenuto 270 mila euro per i prossimi tre anni per la cura e la salvaguardia degli”, ci ha confermato l’assessore comunale al Verde pubblico Ivano Marchiol. “Si tratta di un progetto triennale che prevede l’erogazione di 101 mila euro per il.