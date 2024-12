Quotidiano.net - A sorpresa “È finita la pace“. Marracash tra i Pooh e Graziani

È uscito ieri ail nuovo album didal titolo Èla: e in questo disco, Marra sembra il pugile che mette l’algoritmo all’angolo e lo prende a pugni. In modo leale ma duro, per vincere l’incontro senza aspettare la conta dei punti dei giudici a bordo ring. "Porto a termine un percorso fatto di tre album. Ho abbracciato la mia identità e definito il mio genere musicale: si chiama genere", racconta lui, 45 anni. Tredici canzoni che tracciano una filo rosso tra il cantautorato e l’hip hop, in cui il rap incontra Ivane anche icampionati per il pezzo che dà il titolo a tutto l’album e per Soli ("È la musica con cui sono cresciuto" dice Marra) e che segnano un punto di arrivo di una personalissima presa di coscienza, iniziata qualche anno fa con la pubblicazione di Persona e poi ancora di Noi, loro, gli altrì.