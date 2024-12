Ilrestodelcarlino.it - A Bergamo solo con la Fidelity Card

Appuntamento da serie A. In vista degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma amercoledì 18 dicembre alle 18.30 contro l’Atalanta, è iniziata la prevendita dei tagliandi riservati al settore ospiti. Come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i biglietti riservati ai tifosi del Cesena che vorranno seguire la squadra al Gewiss Stadium, saranno acquistabili esclusivamente dai possessori della Cesena Fc, purché la stessa sia stata sottoscritta entro la data di martedì 10 dicembre. I biglietti sono disponibili fino alle 19 di martedì sul circuito Vivaticket esclusivamente nei punti vendita abilitati sul territorio della regione Emilia-Romagna, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena di via Veneto: il prezzo intero è di 10 euro, mentre la tariffa ridotta che si applica agli under 16 è dimezzata a 5 euro.