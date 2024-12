Ilpescara.it - 40 anni portati benissimo! Il Marathon Club Manoppello Sogeda prenota il bis tricolore

Un regalo anticipato ma super speciale per festeggiare al meglio la fatidica data del 13 febbraio 2025, quando il sodaliziosi riunirà per spegnere le 40 candeline. La società torna ora alla ribalta poichè in lizza per il conseguimento del Campionato Italiano.