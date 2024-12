Ilrestodelcarlino.it - ’Zitti tutti!’ a Villa Torlonia

L’ultimo appuntamento dell’anno della stagione teatrale diTeatro è dedicato al dialetto romagnolo ed a due dei suoi interpreti per eccellenza: Raffaello Baldini e Ivano Marescotti. Denis Campitelli riporta in scenatutti!’ domani alle 21 e lo fa per un "profondo senso di gratitudine nei confronti di due artisti che hanno segnato radicalmente il percorso artistico e teatrale". Sulla scena pochi dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e Lui, l’uomo che ininterrottamente parla. Una partitura vocale per raccontare di sè, del suo essere profondamente normale. Quest’uomo vive finché parla, ma le sue parole diventano presto anima di una realtà vuota. Ma, quando il flusso s’inceppa, la mente e il cuore scoppiano di solitudine e le parole si strozzano in gola, non gli rimane che reagire urlando disperatamente "Zitti tutti!".