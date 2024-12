Calcionews24.com - Zaccagni sulla Lazio: «Voglio augurare questo ai giovani. Capitano? Onorato di esserlo»

Leggi su Calcionews24.com

Mattiadella, ha inviatomessaggio aicalciatori in occasione de “La Notte dei Capitani” Domani sabato 14 dicembre dalle ore 21:00 si terrà a Roma la quindicesima edizione de La Notte dei Capitani, evento organizzato per iatleti. Per l’occasione, ildellaMattiaha inviatomessaggio: PAROLE – «Da quando .