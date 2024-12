Lidentita.it - YouTube TV annuncia un nuovo aumento dei prezzi

Leggi su Lidentita.it

TV ha comunicato giovedì un incremento del costo del proprio servizio di abbonamento. In una nota inviata agli utenti, la piattaforma ha spiegato che il rincaro, pari a 10 dollari, entrerà in vigore il prossimo anno per rispondere al crescente costo dei contenuti e agli investimenti necessari per migliorare la qualità del servizio. A .TVundeiL'Identità.