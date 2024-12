Bolognatoday.it - Weekend solidale in Galleria Cavour: arriva il carretto con i prodotti natalizi firmati Bimbo Tu

Leggi su Bolognatoday.it

Durante ildel 14 e 15 dicembre, sarà presente in, ilallestito da Fulvia Santi conTu. E’ un’opportunità significativa per contribuire in prima persona ai progetti dell’associazione tramite un regalo speciale che sostiene.