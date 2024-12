Ilrestodelcarlino.it - Weekend a Bologna: cosa fare il 13, 14, 15 dicembre 2024

, 13– Vi proponiamo una lunga lista di appuntamenti imperdibili questosotto le Due Torri. Venerdì 13Alle 18, il Festival del Cinema di Porretta Terme dona spazio a The Truth on Sendai City, primo lungometraggio dell’artista e filmmaker bolognese Marco Bolognesi. Il regista è al Cinema Kursaal. Alle 20, il DAMSLab Auditorium ospita Let it be a tale - Lasciate che sia un racconto, perfomance di spoken word della poetessa e attivista palestinese Rafeef Ziadah. Alle 20.30, l'Arena del Sole apre il sipario per lo spettacolo Perché io non spero più di ritornare con Emidio Clementi e Corrado Nuccini. Alle 21, Gaia De Laurentiis e Max Pisu portano in scena Come sei bella stasera al Dehon. Sempre alle 21, Raf invade l'Estragon Club in concerto. Sabato 14Per tutta la giornata, Fondazione Ant riempie il centro storico (le piazze Galvani e Maggiore e via Rizzoli) con An-T-Days, mercatino natalizio solidale che, con oltre cento stand di artigianato e enogastronomia, sostiene le attività di prevenzione, cura e ricerca di Ant.