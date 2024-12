Udinetoday.it - Violento incendio a Cervignano, sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco

Leggi su Udinetoday.it

Unè scoppiato, in piena notte, nel cantiere navale Molinas didel Friuli. in via Caju. Dalle ore 3 e 45 di oggi, venerdì 13 dicembre, stanno intervenendo piùdidelcon autobotti e l'autoscala giunte dal distaccamento die dalla sede.