Vicenzatoday.it - Vicenza: "Quale futuro per i centri diurni anziani?"

Leggi su Vicenzatoday.it

per, essenziali per sostenere le famiglie e promuovere l’invecchiamento attivo, sono al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Raffaele Colombara. In discussione ci sono la sostenibilità economica del sistema, il ruolo del Comune e della Regione.