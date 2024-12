Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2024 ore 09:45

13 DICEMBREORE 09.35 FEDERICO ASCANIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZETRAFFICO PRECEDENTEMENTE BLOCCATO PER VEICOLO IN FIAMME TRA FABRO E ORVIETO DIREZIONE. ORA VEICOLO RIMOSSO PERMANGONO CODE. PRESTARE ATTENZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA SETTEBAGNI E CENTRALE DEL LATTE E TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNAIN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA AURELIA, CODE ALTEZZAFIUMICINO E TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINAMENTRE SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTSULLA STATALE AURELIA CODE IN DIREZIONEA PARTIRE DALLA MASSIMINIATRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTROE LA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTROINFINE, PER I TRASPORTI, VI SEGNIALIAMO CHE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI, PRECEDENTEMENTE RIDOTTO A 4 ORE, E’ ORA TORNATO A ESSERE DI 24 ORE.