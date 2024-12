Lanazione.it - "Via di Rosano, ritardi per le troppe piogge"

La proroga di due mesi e mezzo per la fine del cantiere su via diè dovuta "all’instabilità del terreno provocata dalle intensedei mesi scorsi". Con questa motivazione, la Città Metropolitana ha accolto la richiesta della ditta di spostare il termine dei lavori sulla SP 34 tra Vallina e Le Gualchiere all’altezza del km 7+600 per il ripristino della frana del 2018. Dovevano terminare ieri. Il nuovo cronoprogramma prevede un proseguimento del cantiere fino al 28 febbraio e di conseguenza anche del senso unico alternato con moviere nelle ore di punta e semaforo nel resto della giornata. Le condizioni meteorologiche avverse degli scorsi mesi, hanno imposto l’adozione di una tecnica più lenta, ma più sicura per effettuare le operazioni di disgaggio dei massi di grandi dimensioni.