Verissimo gli ospiti del 14 e 15 dicembre 2024

Torna il talk di Canale 5Sabato 14 e domenica 15, suCanale 5, weekend in compagnia di “”.Sabato, l’ironia di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in coppia, per il 31° anno consecutivo, alla conduzione di “Striscia la Notizia”.Per la prima volta saranno in studio, per parlare del loro difficile percorso di vita, Justine Matterae sua sorella Jessica.E ancora, dai primi passi mossi ad “Amici” al successo internazionale, sarà ospite Alberto Urso, intervista ritratto per Alessandra Martines e tutte le emozioni dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Teresa Langellaaccompagnata da suo papà Alessandro.Infine, sarà a, con il suo racconto toccante, Camilla Mancini, figlia del grande allenatore e giocatore di calcio Roberto, per parlare del suo romanzo dal titolo “Sei una farfalla”.