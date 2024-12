Agi.it - "Var pubblico come nel rugby". Così Zappi punta alla presidenza dell'Associazione italiana arbitri

Leggi su Agi.it

AGI - "Var 'a chiamata' e pubblicità ai dialoghi tra Var e arbitro,nel". Nel programma di Antonioche sfida Alfredo Trentalange, già numero uno primae dimissioni nel 2022, per la carica di presidentesono previste novità finalizzate a un utilizzo più ampio e trasparenteo strumento tecnologico chiamato a dirimere i dubbi in campo e tra i tifosi. L'domani sceglierà col voto dei delegati la sua nuova guida. In un'intervista all'AGI,spiega i suoi progetti. "Sono estremamente favorevole all'introduzione del VAR 'a chiamata' per uniformare l'interventoa tecnologia e ridurre la discrezionalità arbitrale fonte di polemica, ma ogni modifica dovrà essere concertata con le istituzioni regolamentari e tecniche e la futura direzione tecnica.