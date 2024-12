Sbircialanotizia.it - Vaccini, il pediatra: “Fra Trump e Milleproroghe la settimana più nera”

Italo Farnetani stigmatizza l'annuncio del presidente eletto Usa che "per troppo autismo" vuole abolire alcune vaccinazioni ai bambini: "Rilancia una bufala che in più di mezzo secolo è stata smentita da ogni evidenza scientifica, ne va della salute e della vita di bimbi e adolescenti". No del medico all'abolizione delle multe ai no vax del .