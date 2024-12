Lapresse.it - Usa, Trump annuncia: “Stop all’ora legale, costa troppo”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente americano eletto, Donald, vuole eliminare l’oranegli Stati Uniti, che nella sua opinione sarebbecostosa. “Il Partito Repubblicano farà del suo meglio per eliminare l’ora, che gode di un suo consenso piccolo ma forte, ma non dovrebbe! L’oraè scomoda e molto costosa per la nostra nazione“, ha scritto il tycoon su Truth Social.